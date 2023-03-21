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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森通過上市聆訊　虧損收窄80%

新股IPO 23:08 2023/03/21

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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森通過上市聆訊　虧損收窄80%

雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股周一（20日）通過上市聆訊，摩根士丹利及中金為聯席保薦人，據報正作預路演。截至2022年9月底上半年收入按年增12.1%至3.51億元（人民幣，下同），毛利率按年跌6.4個百分點至54%；虧損收窄80.1%至1.61億元，集團預告2023年財年將錄更大虧損，未能於短期盈利。

北森以一體化HR SaaS及人力資源管理平台iTalentX為客戶提供雲端HR軟件，人才管理技術及解決方案。集團2022年上半財年客戶總數按年增7.9%至4963個，總預訂額按年增9.4%至9.1億元。

集團預期集資額將作進一步提升一體化雲端HCM解決方案；分配以持續改善技術開發能力；投資作增強銷售及營銷力度，以及一般營運用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
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記者：宋佩恩

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