拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter）數年前的短訊内容流出，亨特曾向堂妹表示希望結識年輕女星，包括前球星碧咸（David Beckham）大仔老婆、美國女星Nicola Peltz，更指新戀情有助他擺脫與大哥遺孀分手的情傷。

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美媒近期公開亨特與堂妹Caroline於2019年的一連串短訊，當時亨特剛與博拜登（Beau Biden）遺孀Hallie分開不久，距離他與現任妻子結婚只有四個月時間。

亨特曾有興趣的潛在戀愛對象

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當時已49歲的亨特提到與Z世代（1995至2010年間出生）女星談戀愛的打算，更請求Caroline為其搭路結識當時只有24歲的Nicola Peltz。

亨特指其精神科醫生在緬因州度假時，遇到一個對亨特來說完美的女人，此人正是Nicola。

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Caroline似乎之前已向亨特提起過Nicola，讚對方非常漂亮甜美。亨特請求Caroline為他搭路結識Nicola，指Nicola會幫助他忘記Hallie。

亨特更充滿自信地表示：

24歲幾好，要令個24歲（後生女）留下深刻印象其實好容易。 （24 is great. Seriously Its incredibly easy to impress a 24 year old.）

Caroline也對亨特頗有信心。她指如果亨特願意行外父外母路線，與Nicola的哥哥見面和幫幫對方，就能討Nicola的億萬富豪父親Nelson Peltz與超模媽媽Claudia歡心。

Nicola Peltz為1995年出生，甚至比起亨特與首任妻子所生的大女Naomi年輕兩歲。

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責任編輯：鄭錦玲