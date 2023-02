拜登仔曾打算識後生女星譜父女戀 碧咸大仔老婆成目標

美國總統拜登(Joe Biden)兒子亨特(Hunter)數年前的短訊内容流出,亨特曾向堂妹表示希望結識年輕女星,包括前球星碧咸(David Beckham)大仔老婆、美國女星Nicola Peltz,更指新戀情有助他擺脫與大哥遺孀分手的情傷。

美媒近期公開亨特與堂妹Caroline於2019年的一連串短訊,當時亨特剛與博拜登(Beau Biden)遺孀Hallie分開不久,距離他與現任妻子結婚只有四個月時間。

亨特曾有興趣的潛在戀愛對象

當時已49歲的亨特提到與Z世代(1995至2010年間出生)女星談戀愛的打算,更請求Caroline為其搭路結識當時只有24歲的Nicola Peltz。

亨特指其精神科醫生在緬因州度假時,遇到一個對亨特來說完美的女人,此人正是Nicola。

Caroline似乎之前已向亨特提起過Nicola,讚對方非常漂亮甜美。亨特請求Caroline為他搭路結識Nicola,指Nicola會幫助他忘記Hallie。

亨特更充滿自信地表示:

24歲幾好,要令個24歲(後生女)留下深刻印象其實好容易。

(24 is great. Seriously Its incredibly easy to impress a 24 year old.)