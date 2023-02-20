同程旅行7億人幣收購 北京旅行社業務

同程旅行(00780) 宣布，擬不超過7億元人民幣向獨立第三者同程航空旅遊及蘇州天程收購所持北京同程旅業投資集團100%股權，各方訂意向書。集團指，預期確切代價將於可能訂立最終正式協議中釐定，將獲180天獨家磋商期，並於限期內支付7,000萬元人民幣誠意金。該集團指，擬購公司主要透過其旅行社從事入境、國內及出境旅遊業務。若交易落實，預期將構成該公司須予披露交易。

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同程指出，近幾個月，中國公民的各種旅遊和出行活動大幅增加，各旅遊相關行業的商業活動正在加速恢復正常。隨著旅遊限制的放寬，公司認為2023年將會是旅遊業蓬勃發展的 一年。為從前所未有的入境及出境旅遊浪潮中獲益，公司希望在這個後疫情時代抓住任何合適的投資機會。透過可能收購事項，集團目前提供的旅遊相關業務生態系統可在度假產品及內容供應方面得到進一步補充。

集團又指，隨著更多增值旅遊產品及服務加入本集團的產品組合，客戶在線時長及黏性得以提升，從而增加現有用戶的平均每用戶收入價值。公司有信心可能收購事項連同已披露交易可使集團進一步實現更大的規模經濟效益，鞏固其市場領先的先發優勢，並進一步鞏固其綜合旅遊產品及服務的市場地位。

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