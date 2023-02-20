▲ 【眼科股】兆科眼科首款藥獲藥監批上市

兆科 （06622） 公布首款仿製藥上市，旗下抗青光眼藥物貝美素噻嗎洛爾（晶貝瑩）獲內地藥監局批准上市，為滴眼液仿製藥，集團現時抗青光眼產品組合共有7種藥品及1款眼壓測量儀器。晶貝瑩的複方製劑可用於降低對β-受體阻滯劑或前列腺素類似物治療效果不佳的原發性開角型青光眼及高眼壓症患者眼壓，滴眼液較低機會引起組結膜充血不良反應。

兆科眼科首席財務官馮新彥表示，晶貝瑩為兆科首款獲批上市的藥物，及進入商業化階段自主研發及生產的滴眼液，集團銷售和市場團隊及重點醫院和眼科醫生網路，加上兆科位於廣州南沙已全面運作的生產設施，顯示集團已準備作商業化生產及銷售。馮新彥相信晶貝瑩將為接下來推出藥物，如正接受藥審中西的自主研發創新藥環孢素A眼凝膠打基礎。

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記者：宋佩恩