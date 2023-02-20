【日圓走勢】市場關注日本央行下月政策會議　 黑田東彥或用行動助央行平穩過渡

日本政府上周正式提名植田和男為日本央行為下任行長，以接替4月8日任期屆滿的黑田東彥，市場對植田的政策方向仍充滿猜測，預期日本的寬鬆政策有機會作出調整。投資界甚至估計，黑田在下月任內最後一次會議，或會在政策上作意外調整，為過渡至植田和男任期鋪平道路。

日圓滙價繼續處於近期低位，每美元兌日圓報134.12，兌港元5.84算。

副行長指目前宜繼續寬鬆貨幣政策

在日圓持續轉弱下，日本央行去年12月第三次調整收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）區間，實質變相加息，然而黑田表明會繼續維持寬鬆政策，故市場預計植田接任央行行長後，將要面對調整政策的壓力。

但現任日本央行副行長，早前拒絕接任下任行長的雨宮正佳表示，任何退出寬鬆政策的策略都會面臨重大挑戰，包括應該甚麼時候啟動，以及如何與金融市場溝通，坦言考慮到日本的通脹前景下，目前宜繼續寬鬆貨幣政策。當通脹與薪金增長均形成良性循環後，才會討論退出寬鬆政策的問題。

若下月不調整政策或出現債券拋售潮

法國巴黎銀行首席日本經濟學家Ryutaro Kono認為，日本央行3月將YCC區間再次擴大的可能性達到50%，若調整政策，可為新行長製造一個更平靜的市場環境，給予他更多時間來評估政策。他補充，若日本央行下個月不採取行動，植田和男4月上任前，或會迎來大規模債券拋售。



經濟學家認為，將收益率政策的任何決策交由植田和男上任之初去處理，是日本央行希望避免的情況。

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編輯：葉志偉