【健康調查】港人感未來10年醫療開支壓力大 近四成放棄最佳治療選擇

經歷近三年新冠疫情後，港人預計未來醫療開支壓力沉重，但有調查卻發現，對比其他大灣區城市，香港受訪者相對較少運用保險增加醫療儲備，近四成人士表示，日後未必能負擔高昂的醫療費用，或會考慮放棄最佳的治療選擇。

富衛香港於去年9月在大灣區11個城市進行《大灣區健康保障調查》，訪問了2410名分別分別來自香港、澳門及內地大灣區九個城市的市民，結果發現，三地受訪者均預算未來醫療支出龐大，分別約有六至七成半人預計，自己及家人未來十年醫療支出會大幅增加兩成以上。雖然有高達七成半香港受訪者認為，醫療開支會為自己的財政增添非常多壓力或頗有壓力，但他們的應對策略偏向被動，包括縮減其他生活開支（82%）及從儲備中調動現金（73%）；更有接近四成（37%）港人表示會放棄治療或更佳的治療條件，是三地中最高。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅建議，市民應善用醫療保險及危疾保險，除可為未來醫療需要作儲備外，更可大大減輕個人或家庭就突發及未來醫療開支引致的心理負擔。

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責任編輯：陳玉蓮