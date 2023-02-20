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MPF成員最新部署揭秘 GUM: 1 月份市場氣氛改善 呢項投資最受歡迎

理財智慧 18:39 2023/02/20

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市場氣氛改善，強積金表現也回勇，強積金總資產值也回升。強積金顧問公司GUM 於周一（20日）公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利(26.8%)、滙豐(17.8%)及永明(11.4%)。業界龍頭宏利錄得單月最多市場佔有率流失共 0.17% (上月為 27.0%)，而單月最高市場佔有率增長則為永明，1 月份共上升 0.06%。而 2023 年 1 月 31 日強積金總資產值重回 2022 年第一季水平，錄得 1.12 萬億港元。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？


GUM 策略及分析師雲天輝分析指：「宏利市佔率下滑源於其股票基金的投資負回報，尤其旗下的康健護理基金，單月下跌約-0.6%。資金流向方面，1 月份成員對投資市場信心回升，投資取態轉趨主動型；保證基金錄得最高流出達 13.6 億港元，與 2022 全年資產總轉移規模 134 億港元比較，幅度已達 10%。」

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資金流入方面，雲天輝指，受到市場氣氛改善，五位淨資金流入基金資產類型中有三個均為股票基金，包括大中華、香港、美國，佔首五位資金流入約 55%。而美國通脹和加息預期緩和吸引了 2.6 億港元轉移至環球債券基金。

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責任編輯：陳詠妍

 

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