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【網絡安全】三星推安全防禦程式　阻擋圖片附件「零點擊攻擊」

科技 10:30 2023/02/21

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三星提前制定安全防範措施，推出Samsung Message Guard服務，阻擋惡意攻擊。

網絡犯罪份子近年不斷發掘新的攻擊方法，例如透過「零點擊攻擊」(zero-click)，令用戶在接收圖片時被入侵。三星（Samsung）昨（20日）就表示，雖然目前三星Galaxy智能手機仍未有此類型的攻擊跡象，但預計相關攻擊只會愈趨激烈，因此該企提前制定安全防範措施，推出Samsung Message Guard服務，阻擋這種惡意攻擊。

【三星新機實測】2億像素鏡頭＋低光拍攝　實測Galaxy S23 Ultra夜攝效果（多圖）

【三星新機】Samsung Galaxy S23系列香港上市　一文看清各電訊商優惠

三星指出， 現時零點擊攻擊是針對用戶個人資料的一種最新威脅。全球每三位消費者中，就有一位的個人資料曾遭到黑客入侵，成為數據泄露的受害者。資料外洩的個案愈趨普遍，在2013年至2021年期間，發生率更上升了三倍以上。

面對威脅不斷演變，三星就推出「Samsung Message Guard」，自動清除隱藏在圖片檔案中的任何潛在威脅。當用戶接收到圖片檔案時，圖片會被攔截並將其與裝置的其他部分阻隔開，防止惡意程式碼取得手機內的文件或影響運行系統。Samsung Message Guard會在受控的環境中仔細地檢查檔案的每一部分，以確保它不會入侵裝置的其他地方。整個程序大致上均於手機後台背景執行，不需要經由用戶啟動。

據悉，Samsung Message Guard將首先於Samsung Galaxy S23系列上使用，並將在今年稍後時間，逐步擴展至其他Galaxy智能手機和平板電腦。

【迎戰ChatGPT】翻譯更方便！　Google Translate提升AI及機器學習技術　改進5大功能

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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