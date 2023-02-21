美國5大最骯髒大城市共通點 同黨人士任市長

美國近日有最新調查公布，全國眾多大城市的骯髒程度排名。當中發現，前5大骯髒大城市有一共通點，便是市長同為民主黨人。反之，骯髒程度最低的大城市市長則是共和黨人。

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由草地護理公司LawnStarter調查的研究指出，德州侯斯頓（Houston）為全美152個大城市的「骯髒之首」，分別在污染程度及生活環境惡劣上排名第3及第4。市長為民主黨籍的特納（Sylvester Turner）。

按美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，侯斯頓更是大型工廠溫室氣體排放第3差城市，亦有全美最大的曱甴問題。

榜單首5位大城市大多來自不同州分，但有一點相同，即全部均有一名民主黨市長。

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反觀，全美最不骯髒大城市由共和黨籍市長戴爾（Robert Dyer）管治﹑弗吉尼亞州的弗吉尼亞海灘市（Virginia Beach）奪得。而且，弗吉尼亞海灘市已連續兩年成為榜單上最不骯髒大城市。

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責任編輯：吳漢培