【搶企業】廠商會分析：美星台搶企業政策各擅勝場

香港中華廠商聯合會（廠商會）政策研究部早前分析了全球多個經濟體，包括美國、新加坡，以及台灣等的「搶人才、搶企業」相關政策，認為港府現時政策已集部分國家之優勢，惟在建構初來港企業中下游產業配套，以及吸引本地企業回流的環節上，仍有待改進。

【全球搶人才】調查：亞太地區最渴人才 遙距工作模式助環球企業招聘

分析指出，近幾屆美國政府「搶企業」的背後目標是持續而一致的，包括是紓解「鐵鏽帶」產業空心化，減低藍領選民失業率，以及是鞏固美國經濟實力及科技領先性。對象方面，會瞄準一些較依賴美國市場，又或在美國有重要關聯產業利益的龍頭企業。除透過財稅優惠政策吸引海內外資本，亦會運用政經影響力，例如是以保障供應鏈為由，向半導體晶片行業作高額補貼。

台灣「大小通吃」

新加坡除了「搶人才」，為建立生命科技、半導體以及化工等產業的領先優勢奠定基礎外，亦注重組織本地企業，甚至自行投資以加快形成完整的產業鏈，為進駐的外企提供輔助性產業的配套，更透過淡馬錫主權基金投資於重點企業。

至於台灣政府則採取「大小通吃」的開放態度，利用涵蓋土地、財稅、技術支援、市場拓展等全方位措施，吸引各行各業大小企業進駐，當局亦十分重視對台商回流的支援，其「歡迎台商回台投資行動方案」自2019年推出以來，已吸引281間台商回台投資，涉及金額約2,952億港元，並創造了超過14萬個就業機會。

廠商會認為，本屆政府提出的「搶企業」政策組合已集各家之長，包括由政府提供土地、財稅等作為誘因，建立專責的機構和團隊以提供全程支援，以及透過官方基金的投資貼身扶持等，但廠商會同時認為，當局在如何調動本地企業網絡，為初來乍到的「過江龍」建構中下游產業配套，以及在吸引本地企業回流的環節上，仍有待深化。

【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針 冀物流業更具可持續性

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：