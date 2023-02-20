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【解構｜小米】小米獲瑞銀上調目標價至16元　料中國「換機潮」下半年加速、小米是主要受惠者

股市 17:50 2023/02/20

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小米獲瑞銀上調目標價至16元　料中國「換機潮」下半年加速、小米是主要受惠者

小米 （01810） 獲瑞銀將目標價由13.5元上調至16元，評級為「買入」。瑞銀相信，中國智能手機的「換機潮」周期將在今年下半年重新加快，小米有望成為主要受惠者。小米周一（20日）全日升1.1%，收報12.84元。

在小米的投資者日後，瑞銀對公司在智能手機策略更有信心，包括計劃推出更多高端的手機，以及建立更多綫下新零售的本地渠道，該行相信這可以擴大小米潛在市場以及在今輪周期下取得較以往多的市場份額。

不過，瑞銀將小米今明兩年的每股盈利預測下調44%及42%，因為電動車及新業務的開支較預期高。不計這些投資，該行下調今明年的經調整每股盈利預測5%及4%，反映小米更積極平衡增長及盈利，以及減少庫存。

另一方面，該行下調今年小米的手機銷售預測，由1.66億部調整至1.55億部，即按年升約3.3%，以反映海外渠道更明顯縮減，以及補貨時更揀擇，改善產品組合。

瑞銀指，未來小米每股盈利獲提升將取決於高端智能手機的執行，以及最大化與高端用戶相關的廣告和遊戲每用户平均收入（ARPU）。 

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

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編輯：袁諾曦

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