【搶人才】科技園公司舉辦「Talent Game On 2K23」　推虛擬遊戲+矽谷體驗之旅吸年輕人才

▲ 科技園公司宣布，將由今（20日）起舉辦「Talent Game On 2K23」，透過一系列人才發展及招聘活動，鼓勵本地及海外人才在本港創科生態圈開展事業。（科技園資料圖片）

資訊科技（IT）人才競爭劇烈，作為香港創科培育基地之一的香港科技園公司（科技園公司），近日更是積極協助「搶人才」。科技園公司宣布，將由今（20日）起舉辦「Talent Game On 2K23」，透過一系列人才發展及招聘活動，鼓勵本地及海外人才在本港創科生態圈開展事業。

【AI應用】AI摘要重點內容 加速處理投訴

【Microsoft vs Google】Microsoft Bing變革 以AI推廣告

科技園公司指，「Talent Game On 2K23」今正式啟動，由虛擬遊戲「職人冒險」打響頭炮，歡迎所有年輕人才、不同背景的大專學生及畢業生參加。參加者在「職人冒險」中完成解題遊戲，就可解鎖於3月10、11、17及18日舉行的下一階段「科技大本營」，參與一系列的園區探索活動，涵蓋的創科領域包括：人工智能與機械人、生物醫藥科技、數據、綠色科技和微電子。

▲ 參加者完成「職人冒險」線上遊戲後，即可解鎖於3月中旬舉行的「科技大本營」活動，進一步了解創科行業的工作機遇。（科技園資料圖片）

其後，參加者可以再下一階段的「快閃波士」環節，爭取科技園公司園區的科技公司提供的工作面試機會，當中包括：華為、商湯科技和艾睿電子等，表現優秀的參加者更有機會透過就業配對，即時獲取工作聘請機會。在最後階段，參加者會進行模擬工作測試，成功入圍並獲創科公司聘用者，將有機會踏上矽谷體驗之旅，與科技巨頭會面交流。

香港科技園公司人才及人力資源總監王秀麗表示，希望透過活動，可吸引不同背景、不論數理專科（STEM）或非數理學科（non-STEM）的人才加入創科業界。

【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展 提升管理效益 助初創研發落地

責任編輯：曾曉汶

全新HomePod第2代已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試！想了解更多，即看記者實測：