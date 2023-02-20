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Roald Dahl童書受審查 《朱古力掌門人》肥仔不再肥？

環球社會熱點 18:00 2023/02/20

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英國兒童文學作家Roald Dahl的作品陪伴不少人的童年，但出版商最近審查部分作品内容。Roald Dahl最膾炙人口的作品《朱古力掌門人》中肥仔Augustus Gloop一角，也被迫刪去肥這個形容詞。

孫興慜慘遭網絡種族歧視攻擊 熱刺強烈譴責 【下一頁】

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報道，企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）旗下出版商Puffin Books修訂Roald Dahl的作品，新版書中刪去了一部分與性別、種族、體型及心理健康等領域相關的字眼。

《朱古力掌門人》（Charlie and the Chocolate Factory）1964年初版中，Augustus Gloop被描述為「大肥仔」（enormously fat），但修訂後刪去肥字改為「龐大」（enormous）。

書中初版也提到「除了查理外，所有小朋友都有自己的爸爸媽媽。」（All the children, except Charlie, had both their mothers and fathers with them.）

但出版商考慮到多元化社會的原因，新版改為「除了查理外，所有小朋友都有自己的家長。」（All the children, except Charlie, had their parents with them.）

【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片） 【下一頁】

另一本作品《了不起的狐狸爸爸》（Fantastic Mr Fox）舊版提到「機器都是黑色的，是殺氣騰騰、長相殘暴的怪物。」（The machines were both black. They were murderous, brutal-looking monsters.）新版刪去有關黑色的描述。

去年遇襲的印度裔英國作家、《撒旦的詩篇》作者拉什迪（Salman Rushdie），狠批出版商審查Roald Dahl作品用字。他形容Roald Dahl雖不是天使，但審查制度很荒謬，指出版商應感到羞恥。

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責任編輯：鄭錦玲

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