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年輕女生鍾情柏傲莊　1.35萬月租開放式單位

股樓投資 17:43 2023/02/20

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大圍柏傲莊陸續入伙，帶動租賃回升。中原地產吳嘉權表示，柏傲莊2期7A座高層E室，實用面積264平方呎，開放式設計，月租原開價約16,000元，議價後以13,500元租出，實用平均呎租約51.1元。

據了解，新租客為一名年輕女生，見屋苑交通方便，有全新會所及商場，所以決定租入單位自用。 

資料顯示，業主於2020年以633萬元購入單位，以月租13,500元計，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

同場加映【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 二手市場 私人屋苑 柏傲莊

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