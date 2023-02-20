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【醫藥股】中生製藥腰椎藥獲中國藥監局批准上市

股市 18:01 2023/02/20

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【醫藥股】中生製藥腰椎藥獲中國藥監局批准上市

中生製藥 （01177） 公布，旗下治療腰椎管狹窄症的小分子化藥「利馬前列素片」獲內地藥監局批准上市。中生製藥全日微跌0.2%，報4.22元。

利馬前列素片是目前臨床唯一在說明書中明確適應症為腰椎管狹窄症治療的小分子化藥，為國內首個針對病理機制的前列腺素衍生物，兼具改善神經血流微循環障礙和神經功能的雙重功效藥物，為腰椎管狹窄症全程管理的基礎用藥。

中生製藥表示，目前，國內尚無明確適應症批准用於改善腰椎管狹窄症狀的小分子藥物，存在巨大未滿足的臨床需求。利馬前列素片的上市，可切實解決腰椎管狹窄症患者的臨床亟需問題，為腰椎管狹窄症患者提供了全新的解決方案，助力廣大腰椎管狹窄症患者儘早實現健康自由行走。

管狹窄症屬中老年人群最常見的疾病之一，中國每年確診患者群預計逾3,000萬人，患者腰椎神經組織受壓後，會引起血液循環障礙，長期腰腿痛，麻木無力，間歇性跛行等症狀，嚴重影響患者生活質量，威脅其身心健康。

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記者：宋佩恩

治療 醫藥股 中國生物製藥（01177）
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