【旅遊復甦】本港上月機場客運量錄約210萬人次 按年飆升約28倍

隨著各地開關，旅遊行業逐步復甦，訪港旅客數目亦不斷上升，機管局公布，本港上月機場錄得客運量約210萬人次，同比飆升約28倍，最高客運量的一天共處理超過8萬人次，惟對比疫前的約648萬人次仍有距離。而飛機起降量方面同比上升約3成半至超過1萬6千架次，貨運量則較去年同月下跌兩成多至28.8萬公噸。

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機管局表示，所有類別旅客的人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤其顯著，往來東南亞及日本的旅客量錄得最明顯升幅。由於適逢農曆新年假期，因此1月份下旬的旅客需求強勁。而中國內地市場重新開放國際旅遊，亦帶動香港與內地的旅客量復甦。

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貨運方面，受全球經濟前景不明朗易響，貨運量繼續受到影響。另外，內地工廠在農曆新年假期暫時關閉，導致進口及出口貨運量分別按年下降36%及33%。月內，往來東南亞、台灣、北美及歐洲的貨運量錄得最明顯跌幅。在過去12個月，香港機場客運量按年增加4.66倍，至760萬人次，飛機起降量及貨運量則分別下降1.7%及18.2%，至逾14.2萬架次及410萬公噸。

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撰文：鄭日棱