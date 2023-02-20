【ChatGPT熱潮】電訊股搶搭ChatGPT熱潮 三大中資電訊股齊炒上

ChatGPT繼續熱炒，最新到中資電訊股落鑊。藍籌股中移動（00941）及中電信（00728）均表示涉足類似ChatGPT業務，隨即刺激股價炒上。中移動股價破頂，最高見59.35元，最多升3.5%，收報59.1元，升3.1%，創近兩年半高位。中電信最高見4.2元，最多升6.9%，收報4.08元，升3.8%；A股則漲停，升10.1%，報6元人民幣。另一藍籌股中聯通（000762）亦趁機破頂，最高見6.13元，最多升5.5%，創兩年半高位，收報6.01元，升3.4%。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁】

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據《科創板日報》報道，中移動在ChatGPT等相關技術和應用上，目前全面發力「兩個新型」戰略，即系統打造以5G、算力網絡、能力中台為重點的新型信息基礎設施、創新構建「連接+算力+能力」新型信息服務體系。報道指出，中移動正自主研發「九天」人工智能平台，提供從基礎設施到核心能力的開放AI服務，因此在算力、數據、雲計算及AI等底層技術支持上，已經做了很多工作，惟具體到ChatGPT、AIGC這些細分的業務方向，目前沒有更多明確信息可透露。

另外，據內媒報道，中電信已全面布局大模型技術研發並取得階段性成果，積極關注產業版ChatGPT並已具備相關技術研發基礎，初步具備文章續寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力。報道又指，中電信同時積極跟進音頻AIGC算法，研發超自然高保真情感語音合成技術，推動AI作曲、AI歌手、音頻/音效生成等業務產品落地。

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記者：郭秀慧