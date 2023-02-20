【中資電訊股】中電信5G套餐客戶逾2.7億戶　一文看清內地電訊商1月數據

▲ 一文看清內地電訊商1月數據

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 三大內地電訊公司陸續公布1月份上客量，5G方面，中移動單月增846.9萬戶，繼續跑贏聯通的306.8萬戶，電信的113萬戶。中電信1月份移動用戶數達3.92億戶，當中5G套餐用戶數達2.73億戶，當月淨增用戶數為503萬戶；有綫寬帶用戶數達1.82億戶，當月淨增97萬戶，固定電話用戶數逾1.04億戶，當月淨減25萬戶。

中移動1月移動業務客戶總數近9.76億戶，1月淨增50.3萬戶，而5G套餐客戶有6.22億戶，單月增846.9萬戶；有線寬帶業務客戶總數逾2.7億戶，1月淨增252.9萬戶。

聯通1月份「大聯接」用戶累計8.73億戶，按月增1100萬戶。5G套餐用戶累計2.2億戶，按月增306.8萬戶；物聯網終端連接累計近4億戶，按月增987萬戶。5G行業虛擬專網服務客戶數4012個，按月增927個。1月智慧客服客戶問題解決率98.3%；智慧客服智能服務佔比81%。

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記者：宋佩恩