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【烏克蘭戰爭】美國官員承認 可能援烏F-16戰機

環球政治 17:16 2023/02/20

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美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）日前受訪時透露，美國仍可能援助烏克蘭F-16戰機，承認兩國仍在商討。

拜登將啟程訪波蘭 行程未包烏克蘭 【下一頁】

托馬斯格林菲爾德指出，美方與烏克蘭仍就援助戰機事宜討論，指華府正「緊密及直接」與基輔政府合作，了解烏軍所需援助。她亦表明，如烏軍無法使用及維護裝備，軍援便失去意義。

托馬斯格林菲爾德稱美國需要確保，烏軍有接受必需訓練及具備操控武器系統的能力。她指雙方將在未來數周，持續商討戰機援助問題，直至找出最佳援助方式。

【烏克蘭戰爭】歐盟尋團結成員國聯合購武 望加快購軍備增援助 【下一頁】

有份出席德國慕尼黑安全會議的美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）相信，援助戰機決定可能很快公布，屆時便會安排烏軍接受相關訓練。格雷厄姆指烏克蘭需要武器系統，美國需要開始訓練烏軍駕駛F-16戰機。

烏克蘭國防部幕僚Yuriy Sak表示，有信心烏軍最終獲得戰機援助。總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則指烏方與盟友已商討戰機援助，但透露部分國家仍持保守態度，憂慮國際局勢變化。

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責任編輯：吳漢培

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