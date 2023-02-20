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【有相睇】業主聲稱花80萬裝修　翠怡花園靚裝戶668萬沽　較銀行估價貴100萬

股樓投資 17:20 2023/02/20

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二手市道持續向好，青衣翠怡花園一個連「靚裝修」的兩房單位，新近以668萬元易手，較銀行估價高逾100萬元。 

中原地產許偉業說，翠怡花園7座中層E室，實用面積495平方呎，兩房間隔，業主聲稱早前花80萬元裝修，於2019年放盤，當時叫價750萬元，但未能易手。其後業主隨市況調整叫價，並於去年12月，減價至720萬元。及至近期，再減價至680萬元，且表明可議價數萬元，最終新近以668萬元易手，實用呎價約13,495元。

    點擊圖片放大
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據滙豐銀行網上資料顯示，上址估價為533萬元，即是說,，是次成交價較銀行估價貴115萬元。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，走日系風格，新淨企理。

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撰文 : 黃卓賢

翠怡花園 中原地產 二手市場 私人屋苑

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