【騰訊700】官媒指行業漸告別野蠻生長 遊戲科技價值應正視

有內地官媒發表文章指出，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步正視遊戲的科技價值。多隻遊戲股今日造好，行業巨頭騰訊(00700)收報377元，上升0.8%，網易(09999) 收報138.6元，上升1.8%。

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內地官媒《新華每日電訊》在微信公眾號刊登文章指出，長期以來，社會各界對電子遊戲的娛樂屬性討論得比較多，甚至不乏一些批評聲音。事實上，遊戲科技近年來正在芯片、終端、工業、建築等實體產業領域實現價值外溢，釋放更多效能。文章又指出，隨著未成年保護、防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應肩負起更加重要的使命。相關部門和從業者或許可以進一步正視遊戲的科技價值，搶佔下一代互聯網布局，不斷提升中國在國際競爭中的影響力。

國產網絡遊戲此前受到中國互聯網平台監管風暴打擊，中國去年下半年開始陸續恢復遊戲審批；單計2月共有87款國產網絡遊戲獲批，當中騰訊及網易旗下的遊戲也榜上有名。

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