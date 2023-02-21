  • 19°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手

股市 10:37 2023/02/21

分享：

分享：

美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手

內地外賣巨頭美團 （03690） 正式進軍香港，據招聘資料顯示，美團已在多個渠道投放招聘廣告，正式開啟送遞員招募。據消息人士透露，送遞員招募是第一步重要準備工作，相信美團會於數月內正式推出外賣服務。美團跌4.1%，收報139.8元，創去年11月底以來新低。

據官方招聘文件顯示，美團同時招募電單車車手、單車騎手及步兵三種送遞員。送遞員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部分更設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。

巴克萊料美團增長潛力見頂、外賣行業競爭加劇【下一頁】

此外，為吸引送遞員加入，美團開出特別迎新獎賞，14日內完成目標單量即可獲額外2500元。

以行業標準一小時內送遞約兩單計，假設送遞員當月做滿500單且獲得所有獎賞，步兵收入可超過兩萬，車手收入最高可達3.5萬元。以此計算，新人期間每張訂單平均收入將高出同業近兩成。

美團的自僱送遞員計劃容許送遞員自由選擇送遞模式，分為即時上線模式和預約時段模式。即時模式下，送遞員能夠利用空餘時間隨時上線等候訂單，亦可隨時下線。預約時段模式則允許送遞員預約時段上線，該時段期間的訂單服務費和被委派訂單的機會會較「即時上線模式」為高。

相關文章：

【美團3690】美團改善「大訂單」配送業務、騎手送1單收入等於平時4單　情人節投入600萬配送費補貼

【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域　出資組公司招人才

【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

開市追揸沽
【開市追揸沽】滙控恒生業績前瞻 加息預期升溫續利淡港股？

港股 美團－W（03690） 外賣 美團外賣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　港滙揚（不斷更新）
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【商湯20】商湯獲納入富時指數　3月17日收市後生效
【港股市況】滙豐績後跌近2%、恒生升3%　京東挫8%、ATM跌4%　恒指跌357點穿50天綫（不斷更新）
【港股市況】滙豐績後跌近2%、恒生升3%　京東挫8%、ATM跌4%　恒指跌357點穿50天綫（不斷更新）
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【美團3690】美團跌逾4%　美團外賣殺入香港　招聘三路送遞員、以最高月入3.5萬招募車手
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【HSBC滙豐業績】滙豐午後上演「過山車」、現倒插2%　去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息　賣加國業務後考慮派21美仙特別息
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款