英國女童瑪德琳失蹤16年 波蘭女子有相似特徵求驗DNA

英國女童瑪德琳·麥卡恩（Madeleine McCann）2008年隨家人到葡萄牙度假時失蹤，事發16年終現曙光。一名波蘭女子自稱與瑪德琳有相似外表特徵，正聯絡瑪德琳父母要求驗DNA。

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德國檢察部門認為瑪德琳是被該國戀童癖性罪犯Christian Brueckner所殺，已不在人世。但警方自她失蹤以來搜索多年，一直未能尋獲其遺體。

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瑪德琳於2003年出生，失蹤時只有3歲，如尚在人世應為19歲。自稱可能是瑪德琳的波蘭女子溫德爾（Julie Wendell）今年21歲，但她表示自己的年齡可能有誤。

溫德爾在社交媒體Instagram開設名為iammadeleinemccan的帳戶，上載多張她與瑪德琳童年照的對比圖，試圖證明自己就是失蹤多時的瑪德琳，至今帳戶已有5.8萬人追蹤。

溫德爾透露，她曾索取母親當年懷著她時的照片、醫療紀錄及幼年照，但母親從來沒有取出相關紀錄。學校老師更曾透露自己一開始不在該處讀書，而她對幼年幾乎完全無印象。

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她其後開始研究瑪德琳的經歷，並發現自己和她有不少共同點。她聲稱自己和瑪德琳的眼睛都有斑點，而她們的腿上都有雀斑。

溫德爾曾透露自己過著非常艱難的生活，遭受很多創傷，更直言虐待她的人是捲入瑪德琳失蹤案疑犯之一、德國戀童癖性罪犯Christian Brueckner。

據悉，溫德爾已聯絡瑪德琳的家人。瑪德琳的一名堂表兄弟曾表示她有機會與瑪德琳父母交談。溫德爾如能順利與瑪德琳父母交流，將會提出做DNA親子鑒定。

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責任編輯：鄭錦玲