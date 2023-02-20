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【一時佳話@iM網欄】勿畫地自限 獎項無用

名人薈萃 16:37 2023/02/20

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臨近年尾，又是各大公司的大年結，也是所有行業前綫銷售朋友的考勤最重要時刻。因為這往往與存亡去留，升職降職和分多少花紅過農曆年等有關。

就筆者多年來觀察，有些人對獎金的追求不太大，反而獎項或排名賽對他們更起到激勵作用，當中尤其對新人特別有效。但對一些年資頗深的人則效果不大，特別是近年保險公司因節省成本，而縮減營業部的辦公室後，效果更差。因為這變相令很多理財顧問也沒有固定座位，逼使他們不得不「斷捨離」那些曾經趨之若鶩的獎杯。捨棄的其實不單是獎杯，還有從前爭名逐利的價值觀。驟眼看來，這並無不妥，但若未能及時調整，找到新的內驅力，便很容易像斷綫風箏般迷失，這比爭名逐利更差。

筆者想起多年前看過一部英國電影，裏面提到2個年青人分別參加奧運賽跑。經過一輪苦練，兩人在不同賽事中拿到奧運金牌。雖然他們同樣覺得無比興奮，但甲卻比乙更快樂。為甚麼？5、4、3、2、1、0，揭盅！

獲得金牌超越自己

乙參加賽跑，目標只是為了金牌。而甲除了想拿金牌外，更想要證明自己。他相信短跑的本領，是上天賜給他的，假如不發揮這方面的才能，無疑是英雄無用正武之地。他要證明自己可以達到某個短跑速度，於是以奧運比賽作為標準，不斷苦練，提升自己的能力。最後，他不但成為金牌得主，還超越自己，突破個人紀錄。這令筆者想起日本男子花樣滑冰選手羽生結弦，一直以完成「阿克塞爾四周跳」（4A）為目標。

遇見更美好的自己

近年，一些小型保險公司為求吸引人入職，經常以升職門檻，留位費低作賣點。換作其他行業，職級和收入成正比，這還說得通。但理財顧問這一行的收入與職級，其實沒有直接關係，收入真正掛鈎的是個人和團隊業績。所以有很多頂尖顧問的收入比經理和總監更多。所以筆者這些年已不看重虛名，而是像上文故事的主角般，以職級或獎項為標準，借此挑戰自己，追求與之相符的實力，這些才是真正的財產。

挑戰自我有多重要？如果你在跑道上遠遠拋離其他對手，你仍未知道自己的本領有多大。當你定一個目標而又能完成的話，你就是自己的主人。人生在不斷進步之中，回頭一看，你必會驚覺，原來自己是個不簡單的人，曾經走過一段不簡單的路。過去已成過去，你會不會為自己的努力開一支香檳慶祝？

 

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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