【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢　擬容許散戶參與大型代幣交易

▲ 【加密貨幣】證監會就監管虛擬資產交易平台展開諮詢 擬容許散戶參與代幣交易

香港證監會就有關監管虛擬資產交易平台的建議展開諮詢，包括營運者的發牌條件、散戶參與者範圍及代幣納入限制、風險承擔等提出建議，諮詢截止日期為3月31日，新制度將在6月1日生效。獲發牌的平台將刊登在證監會網站上，以供投資者識別。

是次諮詢重點為就散戶參與代幣交易的範圍。諮詢文件建議，除一般的代幣納入準則外，持牌平台營運者如有意向零售客戶提供虛擬資產，亦應確保所挑選的虛擬資產屬於合資格的大型虛擬資產，並符合下列特定代幣納入準則。「合資格的大型虛擬資產」指獲納入由至少兩個獨立指數提供者所推出的至少兩個「獲接納的指數」中的虛擬資產。不過，證監會發言人指，由於當局不會監管代幣，只會監管交易，具體可供交易代幣的種類則交由平台營運者自行決定。

設風險上限惟無劃一標準

目前，除非是機構專業投資者及合資格的法團專業投資者，否則《證券及期貨條例》下的持牌平台營運者在向投資者提供任何服務前，須對投資者進行知識評估。若客戶未能通過該評估，營運者只可在向該客戶提供培訓後，才向其提供服務。

諮詢文件建議，營運者應評估客戶的風險承受水平及風險狀況，並據此為客戶釐定風險狀況，以及評估客戶是否適合參與虛擬資產的交易。而營運者亦應為每名客戶設定上限，以在參照客戶的財政狀況及個人情況的前提下，確保客戶就虛擬資產所承擔的風險是合理的，並定期檢視。可是，當局未設定劃一的硬性上限，因認為硬性上限既未能顧及各投資者的個人情況，又未能靈活應對市場價格變動，故認為做法未必恰當。

存取虛擬資產需用私人密鑰以防盜用

諮詢文件亦提到，平台營運者應透過一家全資擁有的附屬公司（即「有聯繫實體」）以信託方式持有客戶款項及客戶虛擬資產。平台營運者應確保儲存在線上錢包內的客戶虛擬資產不多於2%。此外，由於存取虛擬資產需透過利用私人密鑰（private key）方能進行，故保管虛擬資產基本上講求的是穩妥管理有關私人密鑰。

平台營運者應在私人密鑰管理方面設立並實施書面內部政策及管治程序，藉以確保安全地產生、儲存及備份所有加密種子及密鑰。另外，平台營運者不應存入、轉移、借出、質押、再質押或以其他方式買賣客戶虛擬資產，或就客戶虛擬資產產生任何產權負擔。其亦須備有保險，而其保障範圍應涵蓋保管客戶虛擬資產所涉及的風險。

另外，平台營運者不應從事自營交易或自營的莊家活動，並且應設有用來管限僱員就虛擬資產進行交易的政策，以消除、避免、管理或披露實際或潛在利益衝突。

應每年呈交核數師報告

平台營運者須以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度揀選核數師， 並考慮他們為虛擬資產相關業務和平台營運者進行審計的經驗、往績紀錄及能力。此外，平台營運者應該在每個財政年度呈交核數師報告，當中應載有一項就有否出現違反適用監管規定的情況而作出的聲明。另外，當局現時施加了一項發牌條件，要求平台營運者應在每個曆月結束後兩個星期內及在證監會提出要求時，就其業務活動每月向證監會提供報告。

過渡安排

任何人如經營提供虛擬資產服務的業務或顯示自己經營該業務，便須向證監會申領牌照。就原有虛擬資產交易平台已獲提供當作為獲發牌的安排，以便它們可在《打擊洗錢條例》下的虛擬資產服務提供者制度實施後繼續於香港營運。必須在2023年6月1日至2024年2月29日期間內，根據《打擊洗錢條例》下的虛擬資產服務提供者制度在網上提交完全填妥的牌照申請。證監會如認為有關牌照申請符合當作獲發牌的條件，有關虛擬資產交易平台將由2024年6月1日起自動被當作獲發牌。

至於原有虛擬資產交易平台如無意申領牌照，便應著手預備以有序方式結束其於香港的業務，最後期限為2024年5月31日。

另外，就2023年6月1日前並非於香港營運的虛擬資產交易平台，僅可在根據《打擊洗錢條例》下的虛擬資產服務提供者制度獲正式發牌後，方可於香港經營其業務或積極地向香港投資者推廣其服務。進行任何無牌活動乃屬刑事罪行。

發言人表示，包括原有平台在內的計劃申領牌照的虛擬資產交易平台的營運者應開始檢視及修改有關系統及監控措施，為新制度作好準備。至於無意申領牌照的營運者，則應著手預備以有序方式結束其於香港的業務。另外，又將繼續與投資者及理財教育委員會合作，以加強對香港大眾的投資者教育工作。

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編輯：姚卓然