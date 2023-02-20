【光伏股】 協鑫科技盈喜 受惠行業高景氣度 料去年多賺兩倍

協鑫科技（03800）發盈喜，預計去年盈利增長2倍，主要受惠於全球光伏行業持續維持高景氣度，多晶硅產品供不應求，量價齊升，顆粒硅盈利優勢凸顯。股價今早（20日）高開2.8%，一度高見2.25元，最多升4.7%，收報2.19元，升1.9%，成交額4.2億元。

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公司預期，截至去年12月底止年度盈利不低於155億元（人民幣，下同），按年增長不低於2.04倍，而2021年同期盈利約51億元。

然而，招商證券早前發表研究報告指，基於對供需關係的判斷，矽價短期大幅反彈但年內仍有較大下行空間，但除個別地區外，全球光伏政策環境邊際好轉。該行指出，在原材料成本下降及政策護航的共同作用下，光伏項目經濟性有保證進而帶動需求增長，行業景氣度仍處在上行階段。該行預計，2023年全球光伏新增裝機規模有望達到330至350GW，同比增長32%至40%。

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記者：郭秀慧