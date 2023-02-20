  • 22°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【光伏股】 協鑫科技盈喜 受惠行業高景氣度 料去年多賺兩倍

股樓投資 16:23 2023/02/20

分享：

分享：

協鑫科技（03800）發盈喜，預計去年盈利增長2倍，主要受惠於全球光伏行業持續維持高景氣度，多晶硅產品供不應求，量價齊升，顆粒硅盈利優勢凸顯。股價今早（20日）高開2.8%，一度高見2.25元，最多升4.7%，收報2.19元，升1.9%，成交額4.2億元。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

公司預期，截至去年12月底止年度盈利不低於155億元（人民幣，下同），按年增長不低於2.04倍，而2021年同期盈利約51億元。

然而，招商證券早前發表研究報告指，基於對供需關係的判斷，矽價短期大幅反彈但年內仍有較大下行空間，但除個別地區外，全球光伏政策環境邊際好轉。該行指出，在原材料成本下降及政策護航的共同作用下，光伏項目經濟性有保證進而帶動需求增長，行業景氣度仍處在上行階段。該行預計，2023年全球光伏新增裝機規模有望達到330至350GW，同比增長32%至40%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
新能源 港股 大行報告 盈喜 協鑫科技（03800）

上一篇文章

星展丘卓文：想買樓的人不再觀望　料今年樓價平穩

下一篇文章

【大行報告】瑞銀：中國智能手機更換周期下半年加速 小米或為主要受惠者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款