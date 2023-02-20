【ChatGPT】微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告　開闢賺錢新招

▲ 微軟旗下AI版Bing據報將引入廣告 開闢賺錢新招

外電引述消息指，微軟（美：MSFT）正開始與廣告公司商討如何通過「Bing必應」搜索引擎賺錢。據一名廣告公司的高管指，微軟上周在大型廣告公司的會議上，展示了新的「Bing必應」，並計劃在搜索結果中加入付費連結。

微軟預計，Bing的AI聊天機器人的功能將帶動更多用戶使用，並從而吸引更多廣告商。相比傳統的廣告，在Bing的AI聊天機器人中投放廣告會有更為突出的優勢。

據指，微軟已在Bing聊天機器人的早期版本上測試投放廣告的效果。

另一方面，據該名廣告公司高管指，微軟亦正在計劃在聊天機器人推出另一種廣告模式，此類廣告針對特定行業，例如當用家問聊天機器人哪間是墨西哥最佳酒店時，酒店廣告會即時彈出。

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編輯：袁諾曦