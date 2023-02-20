【Twitter】Twitter面臨多宗訴訟 該支付的款項高達1400多萬美元

馬斯克Elon Musk 的Twitter正面臨著訴訟，這些訴訟聲稱這個社交媒體平台沒有支付賬單，指最近幾個月來自房東、顧問和供應商要求支付的款項已經增長到1400多萬美元，其中不包括利息。

馬斯克去年曾保證，「我現在認為，事實上，Twitter明年會好起來。」，亦指會在2023年實現收支平衡。而在同一時間，Twitter面臨9宗訴訟。

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其中，有一個人聲稱有一張7000美元的賬單，是Twitter市場部在收購前訂購的「給馬斯克的禮品盒」。

據《華爾街日報》報導，另外九宗訴訟中的原告一起要求撤訴，該案已於上週結案。

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這九宗訴訟中，有3起涉及Twitter的辦公場所，包括其在舊金山的總部。房東稱，這家社交媒體巨頭沒有支付12月和1月的近680萬美元的租金。今年1月，由於未支付辦公室租金，Twitter新加坡辦公室的員工被逼回家工作。

營銷公司Canary LLC的另一項訴訟稱，Twitter沒有支付近40萬美元的賬單。另一家公司在其訴訟中聲稱，在去年為馬斯克收購Twitter案工作後，一直沒有支付賬單。 Innisfree M&A Inc在紐約州最高法院起訴了Twitter，要求賠償約190萬美元。

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責任編輯：張瑋婷