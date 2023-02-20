【MPF】5大MPF供應商高踞72%市佔率 邊間成大贏家？

▲ 積金評級指上月兩間MPF業界的市佔率上升。

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至1月底止，今年首月有3間MPF服務提供者的市場佔有率按月出現變化，當中兩加1減。先說上升者，去年最大贏家的永明金融，市佔率全年驟升0.46個百分點；2023年開局按月再升0.1個百分點，富達本月也錄得0.1個百分點的升幅。反觀，宏利 （00945） 卻跌0.2個百分點，市料或受旗下王牌產品、市面獨市供應的康健護理基金投資表現欠佳所累。可是，其龍頭地位未受挑戰，以管理3007億元續膺榜首。

須注意的，MPF面世23年，尤其是俗稱強積金半自由行的僱員自選安排（打工仔每年有一次機會把累積供款揀心儀的受託人，但僱主的供款不能動）早於2012年實施；可惜開放市場競爭距今逾11年卻未有打破壟斷局面，遂令收費難以大幅減價回饋成員。

5大MPF供應商市佔率：

以5大MPF供應商來看，共瓜分72%市場份額。

GUM：1月強積金基金指數創歷來最佳開局、人均回報1.47萬【下一頁】

其他MPF供應商市佔率：

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指1月底MPF的總資產值逾11207億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）為1.33%。

順帶一提，積金評級指1月份MPF平均回報升逾6%，為史上最好的開局；但過往的歷史顯示，1月效應難以預示全年的投資成績必錄得正數。

另GUM剛公布1月份強積金市場佔有率報告，宏利錄得單月最多市佔率流失，共減少0.17個百分點；反而永明上升0.06個百分點。而1月底MPF總資產值重回去年首季水平，錄得1.12萬億元。

相關文章：【強積金】交銀信託MPF新增北美股票成份基金

【MPF】GUM：預期強積金保守基金今年回報2%至3% 較債券基金看好

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪