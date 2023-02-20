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【付費認證】IG及Facebook試行藍剔付費驗證計劃 月費最低約93元起跳

理財智慧 19:37 2023/02/20

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馬斯克早前宣佈在twitter實施月費計劃引起廣泛批評，然而此舉引起了其他社交平台的跟隨，近日Facebook和Instagram母公司Meta宣布，將試行一項名為「Meta Verified」的月費驗證計劃，目前網頁版每月收費11.99美元(約93.5港元)，而手機iOS及Android系統則收費14.99美元(約116.9港元)。

【Twitter】Twitter面臨多宗訴訟 該支付的款項高達1400多萬美元【下一頁

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

朱克伯格表示該項新功能是為了提升公司各項服務的安全性和真實性，據了解，付費用戶亦可以把Facebook和Instagram賬戶綑綁、更容易取得客戶服務，以及獲得額外的賬戶保安措施等。目前此項新推出的服務僅提供給18歲以上用戶，亦尚未開放給企業申請，而現時已在Facebook和Instagram獲得藍剔的知名公眾人物驗證狀態將不受影響。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

Meta首先該項計劃首先會在澳洲及新西蘭推出，然後再擴展至其他地區。

【有相睇】業主聲稱花80萬裝修　翠怡花園靚裝戶668萬沽　較銀行估價貴100萬【下一頁

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撰文：鄭日棱

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