【ChatGPT】全球首本ChatGPT撰寫書籍周三上架　AI包辦翻譯校對及出版過程

▲ 南韓出版商Snowfox Books就宣布，即將發行一本由ChatGPT撰寫的書籍《尋找人生目標的45種方法（45 Ways to Find the Purpose of Life）》，預料本周三（22日）上架。

由人工智能（AI）研究機構OpenAI所開發的ChatGPT，近日以出色的寫作技巧震撼全世界。雖然ChatGPT在業界仍飽受爭議，但也無阻出版社推出採用AI進行及處理整個出版過程的書籍。近日南韓出版商Snowfox Books就宣布，即將發行一本由ChatGPT撰寫的書籍《尋找人生目標的45種方法（45 Ways to Find the Purpose of Life）》，預料本周三（22日）上架。

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綜合南韓媒體報道指，《尋找人生目標的45種方法》的主題取自Snowfox Books行政總裁Seo Jin的想法，再由ChatGPT用了七個小時完成所需的資料研究並以英文寫出135頁的內文，然後交給南韓科技巨頭Naver的翻譯軟件Papago翻譯成韓文。其後，再透過釜山大學AI實驗室和南韓初創Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具作校對，最終交由美國AI影像生成公司Shutterstock AI系統進行封面設計。

不過，在相關消息傳出後，有分析人士就指出，由AI負責處理的書籍，或會涉及侵犯版權，而且有也機會引發AI生成內容產生的獲利歸屬爭議。南韓一間出版公司的總編輯及南韓出版商協會行政總裁Park Yong-soo均強調，目前政府應儘快制訂針對AI系統道德方面的法律和規範。

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責任編輯：曾曉汶

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