【ChatGPT】全球首本ChatGPT撰寫書籍周三上架 AI包辦翻譯校對及出版過程

科技

▲ 南韓出版商Snowfox Books就宣布,即將發行一本由ChatGPT撰寫的書籍《尋找人生目標的45種方法(45 Ways to Find the Purpose of Life)》,預料本周三(22日)上架。