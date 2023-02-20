【多圖】屯門NOVO LAND 2B期新示位陪你睇　北歐風情木系家居

新地旗下屯門NOVO LAND 第2B期開放示範單位，其中連裝修示範單位以Arreso第1A座18樓A1單位為藍本搭建，間隔為3房1套連開放式廚房連趟門間隔，實用面積671平方呎，客飯廳呈長方形設計，長約 4.96 米，寬約 2.7 米，布局四正，空間感十足，方便擺放各式家具， 靈活實用。客飯廳連接23平方呎露台及一個連接主人套房之16平方呎工作平台，樓層與樓層之間的高度約為3.15米，空間感十足。單位採用低幅射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆， 有效阻隔室外熱力及防止室內冷氣流失，保持室內恆溫舒適，而單位內客飯廳及各房 間亦配備複合窗簾，優化採光及遮光效能，貼心實用。

Arreso第1A座18樓A1單位

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Arreso第1B座18樓L單位為2房（開放式廚房）間隔，實用面積457平方呎，包含一個連接客廳之22平方呎露台及一個連接主人睡房之 16 平方呎工作平台，樓層與樓層之間最高達3.15 米。示範單位以「簡約北歐風」為設計主題，全屋布置以大量原木裝飾為主調，再配以鮮艷奪 目的黃色及橙色作點綴，單位內客飯廳及各房間已安裝妥各式布藝窗簾，貼心實用，讓住戶輕鬆打造理想居停。

Arreso第1B座18樓L單位

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