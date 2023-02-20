星展丘卓文：想買樓的人不再觀望　料今年樓價平穩

樓市交投氣氛持續好轉，再有大行修正樓市預測。去年曾預計今年樓價跌5%的星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文說，內地與香港通關較預期來得早，成為樓市轉捩點，考慮到本地買家不再觀望、股市好轉、內地買家被壓抑的需求因通關而釋放，預計全年樓價平穩，其中豪宅樓價有望升5％。

被問到何解僅料全年樓價平穩發展，丘卓文解釋，雖然市場氣氛好轉，但仍有不少不確定因素，如潛在供應多、按揭利率持續高企，所以相信全年樓價平穩發展，「本港最優惠利率將升至約6厘水平，即按揭息率則升至近4厘水平。」

由於預計今年利率仍會高企，對負債較高的發展商來說，絕對有影響，部分發展商可能因此提出供股集資，又或調整派息水平。不過，丘卓文說，發展商供股與否難一概而論，而且考慮甚多，相信發展商會先從其他方向入手，如嚴格控制資本開支、出售非核心資產，又認為除非業績太差，否則本地地產股普遍會維持派息水平不變。

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資料顯示，業主於2009年7月以162.9萬元購入上址，但其後物業淪為銀主盤。談到近期市況，劉浩勤說，屋苑本月暫錄4單買賣，已逼近上月全月5宗水平，而平均實用呎價則約11,789元。

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