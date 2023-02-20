  • 22°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星展丘卓文：想買樓的人不再觀望　料今年樓價平穩

股樓投資 16:27 2023/02/20

分享：

分享：

樓市交投氣氛持續好轉，再有大行修正樓市預測。去年曾預計今年樓價跌5%的星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文說，內地與香港通關較預期來得早，成為樓市轉捩點，考慮到本地買家不再觀望、股市好轉、內地買家被壓抑的需求因通關而釋放，預計全年樓價平穩，其中豪宅樓價有望升5％。 

被問到何解僅料全年樓價平穩發展，丘卓文解釋，雖然市場氣氛好轉，但仍有不少不確定因素，如潛在供應多、按揭利率持續高企，所以相信全年樓價平穩發展，「本港最優惠利率將升至約6厘水平，即按揭息率則升至近4厘水平。」 

由於預計今年利率仍會高企，對負債較高的發展商來說，絕對有影響，部分發展商可能因此提出供股集資，又或調整派息水平。不過，丘卓文說，發展商供股與否難一概而論，而且考慮甚多，相信發展商會先從其他方向入手，如嚴格控制資本開支、出售非核心資產，又認為除非業績太差，否則本地地產股普遍會維持派息水平不變。 

延伸閱讀【有相睇】直擊日出康城領都銀主盤　呎價不用1.1萬易手【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

資料顯示，業主於2009年7月以162.9萬元購入上址，但其後物業淪為銀主盤。談到近期市況，劉浩勤說，屋苑本月暫錄4單買賣，已逼近上月全月5宗水平，而平均實用呎價則約11,789元。

延伸閱讀【有相睇】業主心想「遲早要移民」 割愛價沽新葵芳花園 年輕夫婦情人節前上車【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映 【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

星展銀行 樓價 香港物業 豪宅

上一篇文章

【一時佳話@iM網欄】勿畫地自限 獎項無用

下一篇文章

【光伏股】 協鑫科技盈喜 受惠行業高景氣度 料去年多賺兩倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款