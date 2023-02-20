【異動股】 眾安在綫盈警 去年轉蝕最多15億元人民幣 股價照升逾7%

眾安在綫（06060）發盈警，預告去年轉盈為虧，淨虧損介乎13至15億元人民幣，而2021年則錄得歸屬股東淨利潤11.7億元。不過股價未見受影響，反而愈升愈有，一度高見23.1元，升逾8%，最新報22.95元，仍大升7.7%，成交額1.2億元。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁】

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公司解釋，主要因去年資本市場整體低迷令投資收益大幅下降，以及去年起採用香港財務報告準則第9號，導致投資收益對當期淨利潤貢獻減少約10至12億元（人民幣，下同），再加上去年美元兌人民幣匯率上升，導致以美元計價的應付債券產生未實現匯兌損失。公司又指，去年度錄得總保費收入約236.5億元（人民幣，下同），按年增長16.1%，而去年承保業務的綜合成本率預計較上年度進一步改善。

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記者：郭秀慧