【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」

見工後收到Offer 對於不少打工仔而言是一件開心事，不過近日有位畢業一年的打工仔，最近想轉工，見工後收到Offer，但同日的晚上公司的HR私下致電給事主，只表示公司「好伏」，並勸告她不要接受Offer，又向事主表示，公司近日很多同事離職。

事主聽後亦有所顧慮，網民又點睇呢?

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整合各網民的意見，其實轉不轉工，視乎個人的意願。另一方面，亦有不少網民提到該名HR 有違反其職業操守，這一點亦需要特別留意。雖然對方或許是好意，但站在工作的操守方面，HR 亦要反意不要好心做壞事。對於求職者而言，見工後是否要接受一個新的挑戰亦需要依靠個人的思考，考慮過後再作出決定。不過亦正如部分網民所言，一試亦無所謂，不合適可以再轉。

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責任編輯：陳玉蓮