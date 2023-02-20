  • 20°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趣聞】見完工出埋Offer 公司HR 打來溫馨提示「伏工」

理財智慧 18:27 2023/02/20

分享：

分享：

見工後收到Offer 對於不少打工仔而言是一件開心事，不過近日有位畢業一年的打工仔，最近想轉工，見工後收到Offer，但同日的晚上公司的HR私下致電給事主，只表示公司「好伏」，並勸告她不要接受Offer，又向事主表示，公司近日很多同事離職。

事主聽後亦有所顧慮，網民又點睇呢?

    點擊圖片放大
    +9
    +8

整合各網民的意見，其實轉不轉工，視乎個人的意願。另一方面，亦有不少網民提到該名HR 有違反其職業操守，這一點亦需要特別留意。雖然對方或許是好意，但站在工作的操守方面，HR 亦要反意不要好心做壞事。對於求職者而言，見工後是否要接受一個新的挑戰亦需要依靠個人的思考，考慮過後再作出決定。不過亦正如部分網民所言，一試亦無所謂，不合適可以再轉。

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁

 

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 畢業 經濟 情人節 Hello Kitty 香港經濟日報 7－Eleven

上一篇文章

【健康調查】港人感未來10年醫療開支壓力大 近四成放棄最佳治療選擇

下一篇文章

【多圖】屯門NOVO LAND 2B期新示位陪你睇　北歐風情木系家居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【旅客重臨】旅發局：1月份錄得約50萬人次旅客訪港 按月升2倍 「香港有禮」擴展至逾1500間商舖
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【裝修設計】90後情侶買38年舊樓　花約35萬裝修　自行設計403呎日系簡約風愛巢
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款