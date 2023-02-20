【Meta】Meta推出新訂閱服務 費用為每月11.99至14.99美元 望能成為一個更穩定的收入來源

Meta Platforms Inc.（META）正在推出一項名為Meta Verified的訂閱服務，該服務將包括一些額外的福利和功能，包括為付費者提供賬戶驗證徽章。訂閱費用為每月11.99美元，如果通過iOS購買，則為14.99美元，主要針對內容創作者。 Meta公司的一位發言人在一封電子郵件中說，除了驗證徽章外，該服務還包括 「主動的」賬戶保護，獲得賬戶支持，以及提高知名度和影響力。

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首席執行官朱克伯格Mark Zuckerberg通過他的Instagram頻道宣布了這項新產品，這項服務是在過去一周內公佈的。該選項將在Facebook和Instagram上提供，但它們將是分開，單獨的訂閱。

Meta公司所有的收入幾乎都來自廣告，但收入可能不穩定，而且受到更廣泛經濟的嚴重影響。就像新冠肺炎開始之時，Meta的業務受到嚴重打擊，去年在歐洲戰爭和通貨膨脹上升期間又受到打擊。訂閱服務將為Meta提供一個更穩定的收入來源。與Twitter不同的是，Meta將要求用戶用政府身份證明自己的身份，以獲得一個驗證徽章。

Meta稍後開始會在澳大利亞和新西蘭測試訂閱服務。

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責任編輯：張瑋婷