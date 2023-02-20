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【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性

商業 15:41 2023/02/20

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企業可持續發展成為近年熱議課題，各大中小型企業遂將綠色減碳、可持續發展等的ESG（環境、社會和管治）概念融入公司營運策略。即時送貨平台Lalamove今（20日）發表首份可持續發展報告，以4大可持續發展方針關注不同持份者和合作夥伴的需要，包括中小企、司機夥伴、員工以及社區。

【全球搶人才】調查：亞太地區最渴人才　遙距工作模式助環球企業招聘

綠色運送每一程：以科技減少碳排放，推動新能源汽車應用

Lalamove提供配套及支援，鼓勵司機夥伴選用新能源汽車。在內地市場，近5成的麵包車定單由新能源車完成，而在去年1月至7月期間，該企在內地的租車業務中，租出的車皆為新能源車。截至去年12月，公司更在內地多達270個城市為司機夥伴提供充電服務優惠，覆蓋超過45萬個充電站。

創建安全零工圈：靈活工作收入模式，遠程信息數據分析，提升駕駛安全

Lalamove除了與司機夥伴分享安全原則和指引外，亦制定一系列安全指標，定期監察營運安全，確保司機夥伴均受到保障，包括為在定單送貨期間遇上事故的司機夥伴提供保險。該企於去年在各個營運的市場實現99.9%零受傷營運率。公司在2018年於內地推出「司機關懷基金」，累計投資總額已超過100萬元人民幣（約1.14百萬港元），去年為內地40多名因天災或疾病導致家庭困難的司機夥伴提供支援。

建設可持續社區：數碼及員工共融、社區外展，推動社會正面發展

Lalamove透過其「全球培訓生計劃」、「技術畢業生計劃」以及不同實習機會，支持和培育下一代創科人才。此外，該企在全球擁有來自30多個國家超過1萬名員工，致力推動多元文化和健康的工作環境。

作為城市及社區的一分子，Lalamove透過Deliver Care項目關懷社區，整合資源並送贈有需要的人手上，關注城市發展中被遺忘的一群。在香港第5波疫情期間，公司與近200家社福機構合作，向有需要社群提供超過15萬件防疫用品，同時為170多家中小企提供送貨支援。

可持續企業管治：穩建管治架構，增強營運可持續發展

Lalamove建立了全面、穩健的管治架構，承諾繼續引領行業的可持續發展，重點範疇涵蓋可持續發展管治、企業道德、數據私隱和網絡安全。

Lalamove企業事務總監李志鵬表示：「我們首份可持續發展報告將環境、社會和管治考慮因素納入營運發展及未來計劃；我們的可持續發展策略與聯合國可持續發展目標（UN SDGs）一致。」李志鵬續指，「我們希望運用我們的全球視野及貼地營運經驗，令物流業發展更具可持續性。」

【新能源汽車】長城「ORA電動車」旗艦陳列室開幕　代理英之傑：預訂反應熱烈

責任編輯：楊嘉軒

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