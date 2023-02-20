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上周油價下跌2美元 原因是美國加息拖累需求 及原油和燃料供應充足

環球政經 16:38 2023/02/20

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據《路透社》報道，石油在上周五（17）結算時每桶下跌2美元，並在上週結束時明顯走低。市場認為下跌的原因是，交易員擔心美國未來的加息可能會拖累需求，而且有跡象表明原油和燃料供應充足。

而在週四兩位聯儲局官員警告說，額外提高借貸成本對於遏制通貨膨脹至關重要。這種情緒提振了美元，使石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。布倫特原油期貨下跌2.5%，至每桶83.00美元，本週下跌3.9%。美國西德克薩斯中質原油（WTI）下跌2.7%，至76.34美元，比上週五的結算價下跌4.2%。

Tesla周三宣佈裁員 捲入投訴風波 指 「報復工會活動 」【下一頁

各種供應充足的跡象也對市場產生了影響。 《Vedomosti》引述熟悉公司計劃的消息人士的話，指儘管政府計劃在3月削減石油產量，但俄羅斯石油生產商預計將保持目前的原油出口量。

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責任編輯：張瑋婷

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