【港元定存】滙豐1年港元定存息減至3.5厘 港銀減息潮未止

▲ 滙豐續減港元定存息。

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港元拆息全線升，隔夜息今天抽高至逾3厘，與此同時，龍頭發鈔行全面減港元定期存款息。今天（2月20日）有3間大小港銀下降定存息，最受人注目的是滙豐（HSBC）全面調低短中長息，當中劈幅最大是1年期，狠削0.3厘，新息率至3.5厘，此乃滙豐今年第6次減息。至於星展削3個月或以上年息，半年及1年年息齊降0.05厘至3.55厘；創興更撤4厘息，1年息率僅得3.9厘。反觀，建行亞洲逆市獨加1個月0.1厘至2.45厘；大眾銀行則短加長減，其中把1年4厘息下架，現只有3.8厘。

4大行息率比較：

長息王1年港元定存最高4.1厘 存500萬袋逾20萬【下一頁】

另方面，金管局已兩度入市共接錢逾190億元，上周有13間大小港銀減息，包括渣打及恒生等大行，令高息榜又驟變。

高息榜：

短中長期拆息皆倒升，分析指是大約3個月以來首次，當中1個月拆息4連升至2.6厘。星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡對媒體說，港元拆息全面上升，料引發港美套息的拆倉盤，令港滙挾高至7.82。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪