康澤花園三房劈價逾百萬售　持貨5年帳面損失170萬

樓市持續整固，業主只好減價沽貨離場，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角英皇道康澤花園A座中層01室，單位實用面積約593平方呎，單位屬三房連主人套房間隔單位，向東北面眺望開揚樓景，最終成交價低見858萬元，實用呎價約14,469元。

蔡嘉駿補充，據悉單位業主於去年11月原叫價達960萬元，期間累計減價102萬元，累計減幅達10.6%，原業主於2018年4月以1028萬元購入上址，持貨5年帳面損失170萬元，期間跌價17%。

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