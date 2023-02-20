【國產ChatGPT】中移動升3%　據報正自主研發「九天」AI平台

▲ 中移動據報正自主研發「九天」AI平台

ChatGPT概念熱潮漫延至中資電訊股。據《科創板日報》指，中移動 （00941） 在ChatGPT等相關技術和應用上正全面發力「兩個新型」戰略，其中包括正在自主研發「九天」人工智能平台。中移動現升3.1%，報59.1元。

據《科創板日報》指，在ChatGPT等相關技術和應用上，中國移動目前全面發力「兩個新型」戰略，即是系統打造以5G、算力網絡、能力中台為重點的新型信息基礎設施、創新構建「連接+算力+能力」新型信息服務體系。同時，集團也自主研發了「九天」人工智能平台，提供從基礎設施到核心能力的開放AI服務。

因此，中移動指，在算力、數據、雲計算、AI等底層技術支撐上，已經做了很多工作，惟具體到ChatGPT、AIGC這些細分的業務方向，目前還沒有更多明確的信息可以透露。

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編輯：袁諾曦