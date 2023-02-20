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美密州校園槍擊中國留學生重創 胸口以下癱瘓

環球社會熱點 16:07 2023/02/20

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美國密歇根州立大學（Michigan State University）上周爆發校園槍擊，一名中國男留學生重傷。據悉，中國留學生脊椎中彈，造成他胸口以下癱瘓。

美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片） 【下一頁】

20歲中國留學生John Hao的室友Argent Qian上周六（18日）發起網上眾籌，希望外界幫助重傷的John Hao。據指John Hao於槍擊中背部中彈，子彈擊中他的t7至t8脊椎，嚴重損害其肺部及胸口以下癱瘓。

Argent指室友現時仍在深切治療部留醫，需要插喉幫助呼吸。Argent指John Hao的家人已趕赴美國照顧兒子，但巨額醫療費用對他們造成沉重壓力，加上因新冠疫情導致負債，因此發起眾籌尋求幫助。

加拿大撤回槍械修改法案 被批對獵人和農民不公 【下一頁】

據眾籌網頁最新資訊，John Hao已無需插喉，情況亦漸趨穩定。Argent設立的眾籌目標金額為20萬美元（約156.7萬港元），現時已籌得逾35萬美元（約274.2萬港元）。據Argent形容，John Hao為大學中國社團的領袖，正攻讀運動管理學位。

密歇根州立大學上周亦宣布，為槍擊案中受傷的5名學生舉行籌款活動，協助他們支付醫療費用。校方亦承諾，會動用大學資金協助傷者。

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責任編輯：吳漢培

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