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見樓市谷底反彈　東港城兩房反價至722萬售

股樓投資 15:25 2023/02/20

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中原地產楊展強表示，將軍澳東港城6座低層D室交投，單位實用面積524平方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，望市景，去年底以700萬元放售，農曆新年過後，見樓市己從谷底反彈，即反價至730萬元放售，最終成功以722萬元易手，折合實用呎價13779元。

新買家為年輕上車客，深知上址為坑口區最大兩房戶，放盤罕有，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於1997年1月以302萬元一手買入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利420萬元離場，單位升值1.4倍。

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撰文 : 蔡子俊

東港城 東港城 East Point City 將軍澳 中原地產 私人屋苑

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