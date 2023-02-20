見樓市谷底反彈　東港城兩房反價至722萬售

中原地產楊展強表示，將軍澳東港城6座低層D室交投，單位實用面積524平方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，望市景，去年底以700萬元放售，農曆新年過後，見樓市己從谷底反彈，即反價至730萬元放售，最終成功以722萬元易手，折合實用呎價13779元。

新買家為年輕上車客，深知上址為坑口區最大兩房戶，放盤罕有，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於1997年1月以302萬元一手買入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利420萬元離場，單位升值1.4倍。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

同場加映【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機