【解構︱內房】高盛將今年內房債違約率預測由28%削至19%

▲ 高盛將今年內房債違約率預測由28%削至19%

高盛表示，受惠過去幾個月內地政府推出的支持政策，減低了內房高收益債的風險，故該行將今年內房高收益債違約預測由28%下調至19%。

高盛發表報告指，雖然預期今年仍有內房出現違約，但行業支持政策令違約規模較預期低，故將內房債違約率下調至19%，也令到亞洲高收益債違約率的預測由10.6%下調至7%。

相對於過去18個月，現時內房高收益債在亞洲高收益債的佔比已大幅減少。高盛對內房、澳門賭博及印度可再生能源高收益債持中性看法，現看好與商品相關的高收益債。

另外，高盛指，過去幾星期亞洲投資級別債及高收益債表現分歧。美國債息近期持續上行，10年期債息更自去年11月以來上升至3.9厘以上，利率的憂慮對投資級別債券市場造成負面影響。而高收益債則在過去數周的獲利後，價格溫和上升。

由於該行預期今年聯儲局仍會加息3次，分別為3月、5月及6月各加息25點子，將終端利率推升至5.25至5.5厘，故該行重申偏好短期的套息交易。

在投資級別債，該行建議採用槓鈴策略（barbell approach），偏好AA級及BBB級債券多於A級債券。

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編輯：袁諾曦