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【大行報告】高盛：看好行業及風險回報狀況改善 上調海爾智家至「買入」

股樓投資 17:42 2023/02/20

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高盛表示，家居耐用品行業中看好可變製冷劑流量（VRF）、白色家電及新興小家電，並看好海爾智家（06690）及海信家電（00921），並將海爾智家評級由「中性」上調至「買入」，認為其風險回報狀況將有所改善，目標價由30元上調至33元。海爾智家周一（20日）收報29.85元，升幅5.1%。

 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

 

該行稱，隨著房地產竣工量有所恢復，歐美需求可見度提高，以及國內消費復甦，相信對家居耐用品前景影響正面。另將2023至2025年對該行業預測上調0%至6%，對其所覆蓋股份2023至2026年每股盈利預測上調19%，目前預計2023至2024年盈利年均複合增長率可達14%。


【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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目標價 買入 海信家電（00921） 海爾智家（06690） 家電 大行報告

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