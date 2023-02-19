【大行報告】滙豐研究：內地重新開放利好業務 上調百勝中國目標價至694.2元

滙豐研究表示，內地重新開放利好百勝中國（09987）業務，相信集團旗下的肯德基利潤率或將於明年超過2019年水平，並將其明年的盈利預測上調15.5%，目標價相應由557.7元上調至694.2元，維持「買入」評級。百勝中國周一（20日）收報491.4元，升幅3.8%。

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該行表示，將肯德基明年的同店銷售額復甦預期由相對2019年水平的97%提高到100%，而今年的預測基本維持在92%；又將肯德基明年的餐廳利潤率由18%上調至18.5%，超過2019年的17.8%，而今年的餐廳利潤率則維持在17.5%。

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因此，該行將集團2023及24年的的淨利潤預測分別上調11.9%和15.5%，收入預測上調4.8%和6.9%。



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撰文：鄭昊彤