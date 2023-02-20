【大行報告】瑞銀：中國智能手機更換周期下半年加速 小米或為主要受惠者

瑞銀表示，仍然認為中國的智能手機更換周期會在下半年重新加速，小米（01810）或成主要的受惠者。該行上調對其以核心業務市盈率計的估值基礎，以反映其市佔擴張和盈利槓桿、中國智能手機銷售加快，以及在可比同業和更廣泛的AH股市場的市盈率復甦，將其目標價由13.5元上調至16元，維持「買入」評級。小米周一（20日）收報12.84元，升幅1.1%。



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該行指，集團推出更多高端Android智能手機以及開發新零售線下國內渠道，料該渠道去年佔中國智能手機銷量的逾60%至70%。該行認為，這些戰略擴大了小米的潛在市場，並在此周期中提供了更大的份額增長。另外高端Android智能手機的吸引力，將通過廣告和遊戲ARPU增加其關鍵的互聯網服務槓桿。





該行將集團2023及2024財年的列賬每股盈測分別下調44%及42%。該行預計，集團的電動汽車和新業務支出比預期高，撇除以上投資，該行將2023及2024財年的經調整每股盈測分別下調5%和4%，以反映公司更積極地平衡增長/利潤和庫存減少。

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該行將集團今年的智能手機銷量預測從1.66億部下調至1.55億部，按年增長3.3%，以反映上半年海外渠道的急劇縮減，以及為改善其產品組合而進行的更多選擇性補貨。該行認為，集團未來的每股盈利提升可能取決於其高端智能手機執行，以及最大化與高端用戶相關的廣告和遊戲ARPU。

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撰文：鄭昊彤