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【藍剔認證】Meta推帳號收費認證　有望提高用戶觸及率

科技 15:07 2023/02/20

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Meta慮及社交平台的用戶增加，以及用戶希望公司能降低對帳號認證的限制，將推出收費認證供用戶訂閱。

自社交媒體興起以來，更多人選擇在Facebook和Instagram兩大主流平台上開設帳號，進行創作。Meta董事長兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）昨（19日）宣布將在本周推出帳號收費認證「Meta Verified」，用戶能以月費方式訂閱此功能，以獲得更多元化的服務。

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Meta旗下的社交媒體均設有帳號認證功能，惟原本申請認證雖免費，但門檻較高，故部份用戶未能受惠。Meta慮及社交平台的用戶增加，以及用戶希望公司能降低對帳號認證的限制，將推出收費認證供用戶訂閱。新增的收費認證提供和原版一樣的服務，如以證件驗證帳號、提供帳號安全保障和提升帳號觸及率等。

Meta Verified本周將在澳洲和新西蘭試行，然後逐步推展服務至全球。用戶能在Instagram和Facebook上直接訂購付費功能，網頁版月費為11.99美元（約94港元），而iOS和Android版均為14.99美元（約117港元）。舊有認證帳號則不受新收費功能影響。

【人工智能】Facebook擬整合跨平台工具　藉AI改善內容推薦算法

責任編輯：歐朗欣

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