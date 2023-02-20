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【AI機械人】Trip.com推AI旅遊嚮導　即時提供航班、酒店等旅遊建議

科技 15:30 2023/02/20

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Trip.com宣布推出AI聊天機械人「TripGen」，透過AI提供協助，為用戶實時訂造旅遊路線、行程和預訂建議。

出國旅行「人生地不熟」，相信大家一定會碰過各種大大小小的難題。近日旅遊網站Trip.com就看準最近的「ChatGPT」人工智能（AI）聊天機械人商機，宣布推出AI聊天機械人「TripGen」，透過AI提供協助，為用戶實時訂造旅遊路線、行程和預訂建議。

【AI應用】AI摘要重點內容　加速處理投訴

【Microsoft vs Google】Microsoft Bing變革　以AI推廣告

據該平台提供的資料指，TripGen允許用戶輸入任何與旅遊相關的零碎問題，然後即時提供旅遊建議，包括：航班、酒店、交通和當地體驗團等。TripGen現時能支援繁體中文、英文、日文和韓文，未來會根據用戶需求發展更多語言。

至於在技術層面上，TripGen集成了OpenAI的API，以生成式預訓練轉換器 (Generative Pre-trained Transformer，GPT) 發展出的ChatGPT同為旗下產品，未來該企也會考慮採用其他自然語言處理（NLP）模式。

【ChatGPT熱潮】新加坡引入ChatGPT提升工作效率　料多達9萬名公務員受惠

責任編輯：曾曉汶

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