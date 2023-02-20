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【滙豐控股5】 滙豐傳曾拒絕平保 派員進駐董事局

股樓投資 15:12 2023/02/20

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外電引述消息人士報道，滙豐（00005）主要股東之一的中國平安（02318）近年曾因公開指出其營運及投資表現不達預期，要求其重返亞洲的戰略升級。消息指，雙方關係出現裂痕始於數年前，包括平保曾提出派代表加入滙豐董事局，惟被對方拒絕。至2時45分，即將公布去年業績的滙豐報58.75元，上升近1%。平保報58.35元，上升2.2%。

【大行報告】里昂：今年為復甦之年 上調保誠目標價至153元  詳情請看【下一頁

平保於2017年首次披露持股匯控。報道指，事件曝光後，平保要求在匯控董事局佔一席位，卻遭滙豐主席杜嘉祺拒絕。去年8月，滙豐行政總裁祈耀年指出，平保如加入匯控董事局，會產生潛在利益衝突問題，因雙方在業務及經營市場方面皆有重疊。報道亦稱，約同一時間，平保亦曾提出與滙豐共同開展新業務，惟後來計劃卻無大進展。不過有消息指，目前平保已不尋求滙豐董事會的席位。滙豐內部亦估計，平保對滙豐的業務干預是出於財務，而非政治考慮。

【異動股】東亞去年少賺17%至43.6億元 仍獲兩大行上調目標價 股價逆市反彈5%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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見樓市谷底反彈　東港城兩房反價至722萬售

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